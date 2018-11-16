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      Могли взяти двох дворняг з Підмосков'я, – Турчинов про псевдовибори на Донбасі

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      Олександр Турчинов
      Олександр Турчинов / 24 канал

      Москва намагається бездарно приховати окупацію частини українського Донбасу за організованими нею фейковими виборами.

      Про це сказав секретар Ради Національної безпеки України Олександр Турчинов.

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      За його словами, це все одно, що намагатися сховати слона за граблями, які щойно вдарили йому по хоботу.

      Виходячи з того, що фейкові вибори на окупованій території проводило військово-політичне керівництво РФ із заздалегідь відомим результатом, то з тим саме успіхом вони могли б обрати очільниками фейкових республік двох дворняг з Підмосков'я. Причому для окупованих територій це був би не найгірший формат, адже вони могли б голосно гавкати, але принаймні не грабували б українців, які перебувають під російською окупацією,
      – заявив Турчинов.

      "Заява Путіна про необхідність ведення Україною переговорів з кремлівськими маріонетками, яких призначили "керувати" квазіреспубліками – це його нав'язлива та схиблена ідея, яку він безрезультатно намагається проштовхувати ще з 2014 року, і яку ніколи не сприйме наша держава та весь цивілізований світ", – наголосив секретар РНБО.

      Турчинов нагадав, що є тільки один шлях виконання Мінських угод, про які постійно згадує Путін, – припинення військової агресії та звільнення української території від окупаційних військ та російської зброї.

      Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, попри переконливу "перемогу" на "виборах" (60,85% голосів), новим ватажком окупованої Донеччини стане не Денис Пушилін, а "прем'єр-міністр" псевдореспубліки, ставленик Кремля Олександр Ананченко.

      Теги: Новини політики Олександр Турчинов Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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