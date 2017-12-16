МОК не поспішає показувати, хто їде на Олімпіаду-2018

Список учасників, які поїдуть на Олімпійські ігри 2018 року, буде оприлюднений лише наприкінці січня.

У МОК повідомили, що список спортсменів, осіб, що їх супроводжують та офіційних осіб, запрошених на Олімпіаду-2018 у південнокорейському Пхенчхані, буде визначений 28 січня.

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Група, яка займається запрошеннями, представить список атлетів, супроводжуючих та офіційних осіб на Олімпіаду для розгляду 28 січня,

– уточнили у Міжнародному Олімпійському комітеті.

Зимові Олімпійські ігри у південнокорейському Пхенчхані стартують 9 лютого.

5 грудня Міжнародний Олімпійський комітет повністю відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018 через допінг-скандал. "Чистим" спортсменам дозволили брати участь в іграх під нейтральним прапором і без використання жодної російської символіки.