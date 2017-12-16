15:42
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

МОК не поспішає показувати, хто їде на Олімпіаду-2018

10:46, сьогодні 206 Читать новость на русском
Олімпіада-2018 стартує 9 лютого
Олімпіада-2018 стартує 9 лютого / Getty images

Список учасників, які поїдуть на Олімпійські ігри 2018 року, буде оприлюднений лише наприкінці січня.

У МОК повідомили, що список спортсменів, осіб, що їх супроводжують та офіційних осіб, запрошених на Олімпіаду-2018 у південнокорейському Пхенчхані, буде визначений 28 січня.

Читайте також: У Росії зробили заяву, чи поїдуть їхні спортсмени на Олімпіаду-2018 під нейтральним прапором

Група, яка займається запрошеннями, представить список атлетів, супроводжуючих та офіційних осіб на Олімпіаду для розгляду 28 січня,
– уточнили у Міжнародному Олімпійському комітеті.

Зимові Олімпійські ігри у південнокорейському Пхенчхані стартують 9 лютого.

5 грудня Міжнародний Олімпійський комітет повністю відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018 через допінг-скандал. "Чистим" спортсменам дозволили брати участь в іграх під нейтральним прапором і без використання жодної російської символіки.

via GIPHY

Теги: Олімпіада-2018 Південна Корея
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
сьогодні, 15:22 Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
106
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2586
Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
сьогодні, 12:01 Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
Олег Пономарь 530
Подарунки від Миколая: ціна питання
сьогодні, 11:00 Подарунки від Миколая: ціна питання
Яніна Ткачук 1423
Будни
сьогодні, 08:47 Будни "ЛНР": теперь портреты Плотницкого снимут со всех муниципальных зданий
Ольга Черненко 2155
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада , 15:59
Відомий український журналіст Олесь Терещенко бореться з онкохворобою і потребує допомоги
 2 серпня , 21:30
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня , 11:32
Батько підкинув однорічне маля і не спіймав: хлопчик отримав серйозні травми
 20 листопада , 13:45
У шести областях України оголосили штормове попередження
 24 жовтня , 14:19
Бій Усик – Хук: на дуелі поглядів німець штовхнув та грубо обізвав українця
 6 вересня , 19:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук