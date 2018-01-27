МОК оприлюднив низку заборон щодо росіян на Олімпіаді-2018

Міжнародний олімпійський комітет опублікував правила поведінки для російських спортсменів і членів делегації під час зимової Олімпіади у південнокорейському Пхьончхан, що відбудеться з 9 по 25 лютого.

Відповідна інформація з’явилася на його офіційному сайті.

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Відповідно до правил МОК, російським спортсменам, зокрема, забороняється публічно демонструвати прапор, герб та інші символи, а також виконувати гімн Росії, – це перш за все стосується різних медіаресурсів і соцмереж.

Щоправда, атлетам із РФ і особам, які їх супроводжують, все ж дозволяється вивішувати прапор своєї країни у спальнях і закритих приміщеннях, однак перед цим це має бути узгоджено з МОК.

Крім того, їм не дозволяється брати участь у паралельних церемоніях нагородження, під час яких не підкреслюватиметься їхній нейтральний статус.

Також росіянам забороняється брати прапор своєї країни та інші символи від когось із публіки та співати гімн РФ у місцях, які мають щонайменший стосунок до Ігор, а демонстрація національної символіки у напівофіційних місцях проведення Ігор має бути погодженою з МОК.

Додамо, що усі спортсмени з Росії перед ОІ мають підписати спеціальний документ, за яким погоджуються виконувати вищезазначені вимоги.

Нагадаємо, раніше МОК публікував вимоги щодо форми атлетів з Росії на Олімпіаді-2018.