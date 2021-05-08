Хотіли на море: молдаванки і росіянка незаконно перетнули кордон України
Прикордонники затримали 3 іноземок, які незаконно перетнули кордон України. Дівчата в обхід пунктів пропуску прямували в Одесу на відпочинок.
Джерело:фейсбук МВС
Що відомо про подорож іноземок
Порушницями виявилися 22- та 30-річна громадянки Молдови, а також 15-річна росіянка. Їх побачили прикордонники Подільського загону.
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Вони розповіли прикордонникам, що хотіли дістатися Одеси, щоб там відпочити. Оскільки іноземки не мали негативних результатів тестування на COVID-19, вирішили піти в обхід пунктів пропуску,
– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Як покарали порушниць
- Росіянку не притягнули до відповідальності, оскільки їй ще не виповнилося 16 років.
- Громадянкам Молдови на 5 років заборонили в'їзд на територію України.
Трьох порушниць повернули назад в Молдову через пункт пропуску "Кучурган".
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