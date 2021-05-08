Хотіли на море: молдаванки і росіянка незаконно перетнули кордон України

Прикордонники затримали 3 іноземок, які незаконно перетнули кордон України. Дівчата в обхід пунктів пропуску прямували в Одесу на відпочинок.

Що відомо про подорож іноземок

Порушницями виявилися 22- та 30-річна громадянки Молдови, а також 15-річна росіянка. Їх побачили прикордонники Подільського загону.

Читайте також Росія іноді не випускає своїх громадян з Криму, – Дейнеко

Вони розповіли прикордонникам, що хотіли дістатися Одеси, щоб там відпочити. Оскільки іноземки не мали негативних результатів тестування на COVID-19, вирішили піти в обхід пунктів пропуску,

– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Як покарали порушниць

Росіянку не притягнули до відповідальності, оскільки їй ще не виповнилося 16 років.

Громадянкам Молдови на 5 років заборонили в'їзд на територію України.

Трьох порушниць повернули назад в Молдову через пункт пропуску "Кучурган".