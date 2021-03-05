Самоізоляція обов'язкова не для всіх: нові правила перетину кордону з Молдовою

5 березня 2021 , 15:31
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У Молдові набули чинності нові правила перетину державного кордону. Тепер треба показати довідку про негативний результат тесту на коронавірус або надати сертифікат про вакцинацію, інакше – доведеться сидіти на самоізоляції.

Джерело:

Сайт уряду Молдови

Після перетину кордону з Молдовою іноземці мають заповнити епідемічну картку та підписати декларацію про власну відповідальність щодо дотримання двох тижнів самоізоляції. Проте є й винятки.

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Хто може не сидіти на самоізоляції в Молдові

  • Особи які мають довідку про негативний тест (до 72 годин після висновку) або сертифікат про введення вакцини проти COVID-19. Документ має бути румунською, англійською, французькою або російською мовами.
  • діти до 5 років;
  • водії вантажних і пасажирських авто;
  • екіпажі та обслуговуючий персонал літаків або кораблів;
  • особи, які подорожують за станом здоров'я;
  • учні та студенти, які прямують на будь-які освітні заходи, а також їхні законні представники;
  • спортсмени, які в’їжджають для участі в змаганнях;
  • заробітчани, які мають візу, посвідку на проживання, запрошення на роботу або контракт, укладений з юридичною особою, яка проживає в Молдові;
  • прикордонники чи економічні агенти;
  • дипломати, консули, представники міжнародних організацій або персонал, залучений до надання гуманітарної допомоги;
  • особи, яких викликають суди або правоохоронні органи Молдови, а також їх законні представники (за наявності документального підтвердження).
Зверніть увагу! Станом на 5 березня Молдова залишається у списку країн "червоної зони" для України. За даними ВООЗ за весь час пандемії у країні зареєстрували 189 397 випадків захворювання на коронавірус.