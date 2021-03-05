Самоізоляція обов'язкова не для всіх: нові правила перетину кордону з Молдовою

У Молдові набули чинності нові правила перетину державного кордону. Тепер треба показати довідку про негативний результат тесту на коронавірус або надати сертифікат про вакцинацію, інакше – доведеться сидіти на самоізоляції.
Джерело:Сайт уряду Молдови
Після перетину кордону з Молдовою іноземці мають заповнити епідемічну картку та підписати декларацію про власну відповідальність щодо дотримання двох тижнів самоізоляції. Проте є й винятки.
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Хто може не сидіти на самоізоляції в Молдові
- Особи які мають довідку про негативний тест (до 72 годин після висновку) або сертифікат про введення вакцини проти COVID-19. Документ має бути румунською, англійською, французькою або російською мовами.
- діти до 5 років;
- водії вантажних і пасажирських авто;
- екіпажі та обслуговуючий персонал літаків або кораблів;
- особи, які подорожують за станом здоров'я;
- учні та студенти, які прямують на будь-які освітні заходи, а також їхні законні представники;
- спортсмени, які в’їжджають для участі в змаганнях;
- заробітчани, які мають візу, посвідку на проживання, запрошення на роботу або контракт, укладений з юридичною особою, яка проживає в Молдові;
- прикордонники чи економічні агенти;
- дипломати, консули, представники міжнародних організацій або персонал, залучений до надання гуманітарної допомоги;
- особи, яких викликають суди або правоохоронні органи Молдови, а також їх законні представники (за наявності документального підтвердження).