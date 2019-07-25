Молдова планує купувати газ в України замість Росії

Якщо Україна та Росія не підпишуть угоду про транзит газу, без російського палива залишиться, зокрема, Молдова. Однак ця країна має намір купувати блакитне паливо в України, яке Київ отримує за системою реверсу з Європи.

Як у Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ наголосила прем’єр-міністр Молдови Мая Санду, її країна залежить від російського газу, відтак все, що стосується енергетичної безпеки – це для них надзвичайно складне питання, пише Укрінформ.

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"Зараз, як ви знаєте, триває дискусія між Росією та Україною щодо перешкод для транзиту газу через Україну. Якщо це трапиться, не буде знайдено рішення до кінця цього року та відповідну угоду не буде підписано до кінця року, тоді Молдова не буде здатною отримувати газ з Росії", – зазначила Санду.

Прем’єр-міністр Молдови підкреслила, що постачання газу – це не лише технічна, але й економічна проблема.

Ми сьогодні купляємо газ у "Газпрому" за ціною, за якою ми могли би купувати його і в України, той, який вона отримує за системою реверсу,

– додала Санду.

За її словами, задля вирішення цієї проблеми з газом уряд Молдови сьогодні активно працює з урядом Румунії, щоб прискорити імплементацію проекту газопроводу Ясси – Кишинів. Щоправда, ці роботи не завершать достатньо швидко.

Посадовиця також сповістила, що Молдова працює над проектом взаємопоєднання національних електричних мереж та енергетичних компаній з системою Європейського Союзу через Румунію.

Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу

Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершуються 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2018 року.

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Зауважимо, раніше Росія вже робила певні кроки, аби контракт щодо транзиту було підписано якнайшвидше. Зокрема, росіяни запропонували продовжити чинні контракти з "Нафтогазом" навіть без проведення будь-яких консультацій. Проте за деякий час "Газпром" почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде.