00:30
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Молдова планує купувати газ в України замість Росії

      3288 Читать новость на русском
      Молдова хоче купувати реверсний газ в України
      Молдова хоче купувати реверсний газ в України / "112 Україна"

      Якщо Україна та Росія не підпишуть угоду про транзит газу, без російського палива залишиться, зокрема, Молдова. Однак ця країна має намір купувати блакитне паливо в України, яке Київ отримує за системою реверсу з Європи.

      Як у Брюсселі під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ наголосила прем’єр-міністр Молдови Мая Санду, її країна залежить від російського газу, відтак все, що стосується енергетичної безпеки – це для них надзвичайно складне питання, пише Укрінформ.

      Зверніть увагу! Економіка, двосторонні відносини та екстрадиція Чауса: головне із зустрічі Зеленського і Санду

      "Зараз, як ви знаєте, триває дискусія між Росією та Україною щодо перешкод для транзиту газу через Україну. Якщо це трапиться, не буде знайдено рішення до кінця цього року та відповідну угоду не буде підписано до кінця року, тоді Молдова не буде здатною отримувати газ з Росії", – зазначила Санду.

      Прем’єр-міністр Молдови підкреслила, що постачання газу – це не лише технічна, але й економічна проблема.

      Ми сьогодні купляємо газ у "Газпрому" за ціною, за якою ми могли би купувати його і в України, той, який вона отримує за системою реверсу,
      – додала Санду.

      За її словами, задля вирішення цієї проблеми з газом уряд Молдови сьогодні активно працює з урядом Румунії, щоб прискорити імплементацію проекту газопроводу Ясси – Кишинів. Щоправда, ці роботи не завершать достатньо швидко.

      Посадовиця також сповістила, що Молдова працює над проектом взаємопоєднання національних електричних мереж та енергетичних компаній з системою Європейського Союзу через Румунію.

      Що відомо про контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу

      Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершуються 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2018 року. 

      Цікаво! "Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну: що на це кажуть у "Нафтогазі"

      Зауважимо, раніше Росія вже робила певні кроки, аби контракт щодо транзиту було підписано якнайшвидше. Зокрема, росіяни запропонували продовжити чинні контракти з "Нафтогазом" навіть без проведення будь-яких консультацій. Проте за деякий час "Газпром" почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде.

      як розгортається газовий конфлікт між україною та росією:
      blog_ava
      Путін продовжує тиск на Україну, – дипломат
      25 липня
      3820
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Газ Газпром Молдова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      сьогодні , 00:00 Абсолютна влада Зеленського: як уберегти країну від можливих зловживань
      Олексій Мінаков 125
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      25 липня , 22:29 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      894
      Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      25 липня , 22:00 Лживая кампания "Крым меняется", море со сточными водами и переходе няш-мяш : новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      25 липня , 20:36 Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA
      Василь Денисюк 438
      Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      25 липня , 20:35 Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
      Євгенія Мазур 4345
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук