Молдова проситиме у Києва створення коридору для виведення російських військ із Придністров'я

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів про намір домовитися із офіційним Києвом про створення коридору через Україну для виведення російських військ із Придністров'я.

Про це він повідомив на Київському безпековому форумі, інформує УП.

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Ми вимагаємо і просимо про виведення російських військ з території Молдови, а також трансформації нинішніх операцій на Придністров'ї в громадянську місію,

– зазначив Павло Філіп.

Він додав, що у Молдові хочуть вирішити придністровський конфлікт через переговори. Філіп також розповів, що на Мюнхенській безпековій конференції російські представники пояснили їм, що не зможуть вивезти озброєння через складну ситуацію з Україною.

Проте, у Молдові впевнені – у них є достатньо потужностей і можливостей, аби переконати українських сусідів. Влада країни сподівається, що офіційний Київ дасть дозвіл зробити коридор, щоб можна було вивезти і озброєння, і амуніцію, які все ще зберігаються на Придністров'ї.

Нагадаємо, 12 квітня Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає, що Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.