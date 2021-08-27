Що відомо про курсування поїзда

Потяг Кишинів – Одеса скасували в березні 2020 року через карантин у двох країнах. Хоч епідеміологічна ситуація покращилася, рух не відновили. Причиною також була складна економічна ситуація на Молдовській залізниці.

Маршрут потяга проходить територією невизнаного Придністров’я. У 2005-2010 роках поїзд Одеса – Кишинів не курсував зовсім через складну політичну ситуацію у Придністровській Молдавській республіці.