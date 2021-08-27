Потяг Одеса – Кишинів знову курсуватиме за результатами договору Молдовської Української залізниць. У мережі опублікували графік руху поїзда.

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Графік руху потяга Одеса – Кишинів – Одеса

Пасажирський поїзд HP 642/641 курсуватиме кожного дня в такий час:

  • відправлення з Одеси о 18:36;
  • прибуття до Кишинева 22:33;
  • відправлення з Кишинева о 07:09;
  • прибуття до Одеси 10:55.

Що відомо про курсування поїзда

Потяг Кишинів – Одеса скасували в березні 2020 року через карантин у двох країнах. Хоч епідеміологічна ситуація покращилася, рух не відновили. Причиною також була складна економічна ситуація на Молдовській залізниці.

Маршрут потяга проходить територією невизнаного Придністров’я. У 2005-2010 роках поїзд Одеса – Кишинів не курсував зовсім через складну політичну ситуацію у Придністровській Молдавській республіці.

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