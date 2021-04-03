У Молдові викрали українського екссуддю-втікача Чауса, – адвокат

У Молдові нібито викрали колишнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, який втік з України. Молдовська поліція вже розпочала розслідування.

Викрадення Чауса

Дружина судді звернулася до його колишнього адвоката Кравця. Вона заявила, що її чоловіка нібито викрали.

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Щойно з Кишинева подзвонила дружина мого колишнього клієнта, екссудді Дніпропетровського районного суду Миколи Чауса, і повідомила, що її чоловіка там викрали,

– сказав Кравець.

Він додав: "Вона попросила допомоги у всіх, хто може вплинути на ситуацію. Поліція Молдови розпочала розслідування. Це не жарт і сьогодні не 1 квітня".

Що відомо про скандального суддю