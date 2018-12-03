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      Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування

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      Молочниця: симптоми, лікування і профілактика
      Молочниця: симптоми, лікування та профілактика / 24 канал

      Те, що люди називають молочницею, насправді є вагінальним кандидозом. Це – одна з найпоширеніших вагінальних інфекцій у жінок, яку спричиняють дріжджеподібні грибки роду Candida.

      Завідуюча жіночою консультацією Медичного центру Medicover, лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета розповіла Здоров'ю 24 все про хворобу та дала поради, як її вилікувати, щоб вона не повернулася.

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      Грибки роду Candida є умовно-патогенними, тобто у невеликій кількості присутні на слизових оболонках здорової людини. У нормі вони не викликають жодних симптомів. Але якщо порушується баланс мікрофлори піхви, кількість грибів збільшується, і виникає молочниця.

      Однак слід знати, що за симптомами вагінального кандидозу можуть "маскуватися"  хронічні, більш небезпечні, урогенітальні інфекції. Тому при появі будь-яких неприємних симптомів, варто проконсультуватися з лікарем.

      Причини виникнення молочниці
      Молочницю викликають дріжджеподібні грибки роду Candida

      Причини захворювання

      Головною причиною появи вагінального кандидозу є ослаблення загального та/або місцевого імунітету. Отже, все, що пригнічує імунітет, може спровокувати дисбаланс вагінальної мікрофлори та надмірний ріст грибів Candida.

      Наприклад, прийом антибіотиків широкого спектру дії, які вбивають як шкідливі, так і корисні бактерії. А також – порушення обміну речовин при ендокринних захворюваннях (наприклад, при цукровому діабеті), хронічні захворювання та стреси.

      Причиною кандидозу є також вагітність, під час якої у жінок відбувається фізіологічне послаблення імунітету та відбуваються гормональні зміни.

      Протизаплідні препарати також можуть спричинити молочницю через порушення гормонального фону організму.

      Викликати кандидоз може й користування засобами гігієни із штучними барвниками та ароматизаторами.

       
      Молочниця – причини виникнення
      ослаблення імунітету;
      ендокринні захворювання;
      вагітність;
      вживання протизаплідних засобів;
      порушення мікрофлори;
      неякісні засоби гігєни.

      Симптоми молочниці
      Спочатку молочниця проявляється відчуттям свербежу

      Симптоми молочниці

      Симптомами вагінального кандидозу є: відчуття свербежу та печіння у ділянці статевих органів; посилені виділення з піхви у вигляді білих грудочок; біль та печія при сечовипусканні та під час статевого акту.

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      Схожі симптоми під час кандидозу є і в чоловіків. Вони можуть скаржитися на печіння, свербіж, почервоніння голівки статевого члена та білий наліт. При гострій молочниці присутній також біль під час статевого акту й сечовипускання.

       
      Молочниця – симптоми
      відчуття свербежу та печіння у ділянці статевих органів;
      посилені виділення;
      біль та печія при сечовипусканні.

      Лікування

      Ніколи не займайтесь самолікуванням, при появі будь-яких симптомів захворювання, зверніться до лікаря. Це – перший і єдиний спосіб будь-якого правильного підходу.

      При неяскраво виражених симптомах та легких формах кандидозу гінеколог призначить вам лише місцеве лікування – використання протигрибкових свічок, кремів, мазей. А в подальшому – препаратів для відновлення вагінальної мікрофлори та пробіотиків для попередження рецидивів молочниці.

      У складніших випадках лікарі призначають системні протигрибкові та загальнозміцнюючі препарати.

       
      Лікар акушер-гінеколог Мар’яна Тенета
      “Якщо кандидоз "не виліковується" та часто повертається, слід зробити додаткове обстеження організму, перевірити роботу шлунково-кишкового тракту, здати кров на цукор, хронічні урогенітальні інфекції тощо.”

      Профілактика молочниці

      Для профілактики вагінального кандидозу необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, відмовитись від використання ароматизованих засобів інтимної гігієни та які містять штучні барвники, носити натуральну білизну.

      Профілактика молочниці
      Для профілактики молочниці важливе збалансоване харчування

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      Оскільки кандидоз є реакцією на послаблення імунітету, то для його профілактики потрібно робити все, що зміцнює імунну систему: загартовуватися, здорово харчуватися, вживати побільше кисломолочних продуктів (це допоможе нормалізувати природну мікрофлору), а також уникати по можливості стресів та перевтоми.

       
      Лікар  акушер-гінеколог Мар’яна Тенета
      “І ще одним із найважливіших способів профілактики кандидозу у наш час, коли всі самі собі лікарі, є контрольоване та раціональне, під наглядом лікаря, вживання будь-яких препаратів, не лише антибіотиків. Вчасна діагностика та правильне лікування допоможуть уникнути неприємних симптомів молочниці та попередити її  появу у майбутньому.”

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Лікування Жіноче здоров’я Медицина Здоров'я Публікації Статті Чоловіче здоров’я Профілактика захворювань
      Джерело: Здоров'я 24
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