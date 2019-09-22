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      Зона комфорту для всіх: як у Харкові молодь втілює унікальні інклюзивні проєкти

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      Сотні унікальних проєктів молодь України реалізує завдяки грантам від Європейського Союзу та ЮНІСЕФ. Одні працевлаштовують людей з обмеженими можливостями, інші – роблять спорт безбар'єрним. У Харкові, зокрема, вже втілили в життя понад 30 ідей.

      Студенти місцевого будівельного коледжу, наприклад, відкрили у корпусі свого ж навчального закладу сучасну студію. Вони виграли грант від проєкту ЮНІСЕФ – UPSHIFT Україна.

      Зверніть увагу! Міста проти людей: чому українські мегаполіси недоступні для українців

      Кошти пішли на матеріали, далі майбутні будівельники самі зробили ремонт. Раніше в залі були лиш тріщини, голі стіни та бетон.

      Інклюзивність у Харкові
      Відремонтована зала у Харкові

      "Ми купували рідкі шпалери, матеріал для верстатів. Це все учні робили своїми руками. Тут нічого не було взагалі. Будівля була в аварійному стані", – розповіла Карина, переможниця проєкту UPSHIFT.

      У березні 2019-го залу відкрили для учнів, зокрема дітей з особливими потребами. Це перша інклюзивна студія, відкрита в Харкові молоддю для молоді.

      Коли набрали групу дітей, думали, що це нам непосильно. Але нам досі не припиняють дзвонити. Дзвонять і кажуть, що ми – єдиний колектив, який займається з такими дітьми,
      – розповіли Уляна Самодаєва та Карина Півоварова, засновниці інклюзивної студії танцю.

      Тренери пройшли освітні курси, щоб вміти знайти підхід до кожного учня. Репетиції проводять двічі на тиждень. А залу вже назвали "зоною комфорту для всіх"

      Інклюзивність в Харкові
      Засновниці інклюзивної студії танцю ​Уляна Самодаєва та Карина Півоварова

      Катерина та Влад – теж переможці відбору Up Shift Україна. Їхній центр "Пластилін" – це фізкультура для здорових дітей і малечі з ДЦП. На заняттях покращують здоров'я та єднають дітей із батьками.

      І хоча засновники залишаються волонтерами, а не бізнесменами, зараз "Пластилін" – це проєкт, що вже самоокуповується.

      Інклюзивність в Харкові
      Катерина та Влад – засновники центру "Пластилін" у Харкові

      У Харкові вже працюють 30 молодіжних проєктів, які за підтримки міжнародних організацій заснували випускники шкіл і студенти. В Україні ідей втілили сотні, процес триває.

      Всі проєкти насамперед мають бути ініційовані молоддю. І втілюватися молоддю заради молоді. Молодь сама визначає ті пріоритети, які хоче розкрити,
      – розповіла Марина Ладиженська, керівниця проєкту UPSHIFT Україна.

      Й додала, що є різні проєкти: присвячені сексуальній обізнаності молодих людей, покращенню умов навчання, захисту навколишнього середовища, сортуванню сміття.

      Тепер на черзі конкурс проєктів у Донецькій й Луганській областях та містах Азова. Там теж збираються втілити по півсотні молодіжних ідей. 

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Новини Харкова Діти і неповнолітні Інклюзивність
      Джерело: 24 канал
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