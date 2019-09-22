Зона комфорту для всіх: як у Харкові молодь втілює унікальні інклюзивні проєкти

Сотні унікальних проєктів молодь України реалізує завдяки грантам від Європейського Союзу та ЮНІСЕФ. Одні працевлаштовують людей з обмеженими можливостями, інші – роблять спорт безбар'єрним. У Харкові, зокрема, вже втілили в життя понад 30 ідей.

Студенти місцевого будівельного коледжу, наприклад, відкрили у корпусі свого ж навчального закладу сучасну студію. Вони виграли грант від проєкту ЮНІСЕФ – UPSHIFT Україна.

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Кошти пішли на матеріали, далі майбутні будівельники самі зробили ремонт. Раніше в залі були лиш тріщини, голі стіни та бетон.



Відремонтована зала у Харкові

"Ми купували рідкі шпалери, матеріал для верстатів. Це все учні робили своїми руками. Тут нічого не було взагалі. Будівля була в аварійному стані", – розповіла Карина, переможниця проєкту UPSHIFT.

У березні 2019-го залу відкрили для учнів, зокрема дітей з особливими потребами. Це перша інклюзивна студія, відкрита в Харкові молоддю для молоді.

Коли набрали групу дітей, думали, що це нам непосильно. Але нам досі не припиняють дзвонити. Дзвонять і кажуть, що ми – єдиний колектив, який займається з такими дітьми,

– розповіли Уляна Самодаєва та Карина Півоварова, засновниці інклюзивної студії танцю.

Тренери пройшли освітні курси, щоб вміти знайти підхід до кожного учня. Репетиції проводять двічі на тиждень. А залу вже назвали "зоною комфорту для всіх"



Засновниці інклюзивної студії танцю ​Уляна Самодаєва та Карина Півоварова

Катерина та Влад – теж переможці відбору Up Shift Україна. Їхній центр "Пластилін" – це фізкультура для здорових дітей і малечі з ДЦП. На заняттях покращують здоров'я та єднають дітей із батьками.

І хоча засновники залишаються волонтерами, а не бізнесменами, зараз "Пластилін" – це проєкт, що вже самоокуповується.



Катерина та Влад – засновники центру "Пластилін" у Харкові

У Харкові вже працюють 30 молодіжних проєктів, які за підтримки міжнародних організацій заснували випускники шкіл і студенти. В Україні ідей втілили сотні, процес триває.

Всі проєкти насамперед мають бути ініційовані молоддю. І втілюватися молоддю заради молоді. Молодь сама визначає ті пріоритети, які хоче розкрити,

– розповіла Марина Ладиженська, керівниця проєкту UPSHIFT Україна.

Й додала, що є різні проєкти: присвячені сексуальній обізнаності молодих людей, покращенню умов навчання, захисту навколишнього середовища, сортуванню сміття.

Тепер на черзі конкурс проєктів у Донецькій й Луганській областях та містах Азова. Там теж збираються втілити по півсотні молодіжних ідей.