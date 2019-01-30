Молода дівчина 12 років ходила з каблучкою, яка застрягла у її носі
В англійському графстві Західний Йоркшир місцева жителька раптово виявила, що 12 років жила з застряглим в носі перснем.
Протягом цього часу у дівчини не було специфічних симптомів, пише The Sun.
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Ебігейл Томпсон зазначила, що перстень їй подарувала мама на її 8 день народження. Однак через кілька місяців дівчинка його втратила і не могла знайти. Тоді вона була впевнена, що прикрасу вкрали.
Молода дівчина 12 років ходила з каблучкою, яка застрягла у її носі
Дівчина знайшла перстень лише через 12 років після того, як вона чхнула. Прикраса виявилася в її носовій хустинці.
Медики знайшли пояснення цьому факту: перстень був у задній частині носа, у ділянці знижена чутливість. Саме тому дівчина нічого не відчувала.
Ебігейл Томпсон
Ебігейл додала, що ніколи не відчувала проблем з диханням.
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