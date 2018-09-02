Молода дружина Венсана Касселя показала сексуальне фото у весільній сукні

Тіна Кунакі, яка нещодавно стала другою дружиною французького актора Венсана Касселя, опублікувала чергове фото з весілля. На ньому зірка позує у першій весільній сукні, яка чудово підкреслила її пікантні форми.

Неймовірно розкішна сукня від дизайнерки Vera Wang зробила справжній фурор в соцмережах. Пишне довге плаття білого кольору, яке ідеально виділяло декольте 21-річної зірки Instagram Тіни Кунакі, ще досі обговорюють на модних форумах.

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Дівчина вирішила знову підігріти інтерес фанатів до її весільної сукні, опублікувавши нове фото. На кадрі дружина Касселя позує в кімнаті, наповненій вишуканим антикваріатом та демонструє розкішний наряд. Палкий погляд моделі не обійшов осторонь користувачів соцмережі, через що знімок зібрав більше 100 тисяч вподобань лише за 5 годин.

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 2 Вер 2018 р. о 2:48 PDT

Нагадаємо, що Венсан Кассель освідчився Тіні в березні цього року, а 24 серпня пара побралася. Вони познайомилися в 2015 році на острові Ібіса одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.