"Молода леопардиця": Леся Нікітюк похизувалась яскравим образом

Українська телеведуча Леся Нікітюк засвітила яскравий образ перед ефіром "Танці з зірками 2018". Свій look зірка з гумором назвала стилем "молодої леопардиці".

Леся Нікітюк вкотре зачарувала мережу новим фото. Зірка позувала перед камерою у штанах з леопардовим принтом, червоній блузі та чорній накидці.

Читайте також: Леся Нікітюк розсмішила мережу знімком з Сергієм Притулою

Сьогодні я вділа леопардові штани, а значить буде танець "молодої леопардиці",

– з гумором написала Леся Нікітюк.

Це не вперше телеведуча кумедно демонструє стильні образи. Так, нещодавно Леся Нікітюк показала костюм чорно-коричневого кольору. Його учасниця шоу "Танці з зірками 2018" порівняла з паркетом.

У мене тепер навіть костюм під колір паркету – тришаровий односмуговий дуб,

– написала Леся Нікітюк.

Саме за таке відмінне почуття гумору українці полюбили Лесю Нікітюк. Кожна поява її на заході одразу ж привертає увагу всіх людей, а жарти ведучої вже цитує не один прихильник. Чималий успіх зірка має й у своєму блозі – за сторінкою Лесі Нікітюк стежать понад 2 мільйони користувачів мережі, відтак щодня телеведуча тішить підписників новими дописами.

Хто така Леся Нікітюк?Одна з найяскравіших представниць українського шоу-бізнесу. Леся Нікітюк отримала чималу славу після участі у проектах "Орел и Решка", "Вокруг М", "Леся здеся" та "Хто зверху?" Розпочинала свою кар'єру талановита ведуча з проекту "Розсміши коміка". Саме там харизматичну білявку помітили продюсери і запросили її вести популярні шоу. Наразі Леся Нікітюк бере участь у шоу "Танці з зірками 2018".