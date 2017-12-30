07:15
31 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, 30 грудня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Молода пара вчинила моторошне самогубство у Дніпрі: моторошні фото

23:40, 30 грудня 8225 Читать новость на русском
Самогубство у Дніпрі
Самогубство у Дніпрі / vikna.if.ua

Молода пара покінчила життя самогубством у лісосмузі Дніпра.

Про це повідомляє "Інформатор".

Тіла самогубців знайшов місцевий житель Олександр. Чоловік йшов по балці та побачив серед дерев двох людей, які не рухались. Очевидець вирішив, що пара так жартує, однак вирішив підійти ближче. Коли Олександр побачив, що люди мертві, одразу викликав патрульну поліцію.

Читайте також: Лідер популярної групи SHINee здійснив самогубство: деталі

За попередньою інформацію, самогубцям було 25 – 30 років. Ймовірно, молоді люди повісились вночі. Неподалік від ніг правоохоронці виявили відра, на які самогубці опирались перед смертю.

Наразі поліції не вдалося ідентифікувати померлих. Жодних документів або особистих речей, які допомогли б ідентифікувати особу, при молодих людях не було. Слідчі з'ясовують всі деталі трагедії.

Увага! Фото 18+

Теги: Поліція Новини України Самогубство Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 30 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Білі ворони української правової системи: жінки, які наважились протистояти системній корупції
30 грудня, 23:20 Білі ворони української правової системи: жінки, які наважились протистояти системній корупції
Тетяна Мартинюк 686
Головні новини 30 грудня: захоплення пошти у Харкові, Порошенко підписав закон про бюджет
30 грудня, 22:22 Головні новини 30 грудня: захоплення пошти у Харкові, Порошенко підписав закон про бюджет
535
Війна на Донбасі: підсумки року
30 грудня, 22:00 Війна на Донбасі: підсумки року
Олексій Чибісов 1208
Була шокована, коли українці виступали у Росії і говорили, що Майдану допомогти не можуть
30 грудня, 20:45 Була шокована, коли українці виступали у Росії і говорили, що Майдану допомогти не можуть
Іван Вербицький 3695
Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки
30 грудня, 20:04 Східний гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки
8539
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Відомий режисер присвятив убитій Аміні Окуєвій фільм
 31 жовтня , 13:38
В Одесі горить приміщення санаторію: деталі
 1 листопада , 22:59
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук