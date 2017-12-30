Молода пара вчинила моторошне самогубство у Дніпрі: моторошні фото

Молода пара покінчила життя самогубством у лісосмузі Дніпра.

Про це повідомляє "Інформатор".

Тіла самогубців знайшов місцевий житель Олександр. Чоловік йшов по балці та побачив серед дерев двох людей, які не рухались. Очевидець вирішив, що пара так жартує, однак вирішив підійти ближче. Коли Олександр побачив, що люди мертві, одразу викликав патрульну поліцію.

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За попередньою інформацію, самогубцям було 25 – 30 років. Ймовірно, молоді люди повісились вночі. Неподалік від ніг правоохоронці виявили відра, на які самогубці опирались перед смертю.

Наразі поліції не вдалося ідентифікувати померлих. Жодних документів або особистих речей, які допомогли б ідентифікувати особу, при молодих людях не було. Слідчі з'ясовують всі деталі трагедії.

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