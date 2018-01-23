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Молода жінка з сокирою вимагала грошей у неповнолітньої у Харкові

17:08, сьогодні 617 Читать новость на русском
Молода жінка з сокирою вимагала грошей у неповнолітньої у Харкові
Молода жінка з сокирою вимагала грошей у неповнолітньої у Харкові / Фото з вільних джерел

У Харкові в продуктовому кіоску 25-річна харків’янка з корисливих мотивів напала на неповнолітню дівчину, вона нанесла кілька ударів сокирою.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

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22 січня 25-річна жінка зайшла до приміщення продуктового кіоску, розташованого на провулку Зерновий. Жінка вимагала у дівчини гроші та нанесла тілесні ушкодження сокирою,
– йдеться у повідомленні.

Поліція вилучила сокиру та заточений з обох боків ніж. Речові докази направили на експертизу.

17-річну дівчину з рубленими ранами голови доставили до лікарні. Зараз стан здоров’я потерпілої задовільний.

Правоохоронці затримали зловмисницю, наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинене жінці загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

До слова, у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, жорстоко побили 11-місячну дівчинку Софію. Дитина із сильними травмами та переломами потрапила до лікарні, а її ймовірною кривдницею є рідна матір.

Теги: Зброя Кримінальні новини Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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