Молоді, але вже досвідчені: що слід знати про футболістів "Аякса"

У середу, 22 серпня, о 22:00 за Києвом "Динамо" зіграє у Амстердамі свій перший з двох матчів плей-оф Ліги чемпіонів проти "Аяксу". Вашій увазі представлення основних гравців червоно-білих.

Попри те, що середній вік футболістів "Аякса" лише 23,6 років – більшість гравців команди вже відчули смак суперматчів. Зокрема, 24 травня 2017 року амстердамці дійшли до фіналу Ліги Європи, де програли "Манчестер Юнайтед" – 0:2.

Читайте також: Чи покажуть в Україні матчі "Динамо" та "Зорі" в Лізі чемпіонів та Лізі Європи

З тієї команди у нинішньому складі Еріка тен Хага лишилася низка основних футболістів – Андре Онана, Маттейс Де Лігт, Хакім Зійех, Сім Де Йонг, Давід Нерес, Донні Ван де Беек, Каспер Дольберг, Лассе Шьоне та капітан Джоел Вельтман. Тоді більшість і з цих виконавців були надто "сирі" для виграшу трофеїв просто через брак досвіду, але з того часу вони лише продовжили прогресувати і саме тому зараз багато хто називає нинішній "Аякс" – сильнішим за той.

Голкіпер. Основний воротар у "Аякса" хорошого рівня, хоча і не зірковий. 22-річний Андре Онана – вихованець "Барселони", гравець національної збірної Камеруну. У минулому сезоні Онана пропустив 40 голів у 38 матчах, проте це не заважає йому коштувати 15 мільйонів євро за версією Transfermarkt.com. Як і більшість футболістів "Барси" – Андре чудово грає ногами.

Захист. Як і належить статусному клубу – оборонна лінія у "Аякса" відзначається кадровою стабільністю. В 4 з 5 матчів сезону амстердамці грали в 4 захисники: Тальяфіко – Блінд – де Лігт – Мазрауї. Лише 11 серпня проти "Ераклеса" (1:1) у тен Хага на поле вийшов Макс Вьобер, який грав зліва на місці Тальяфіко.

Читайте також: Аякс – Динамо: невтішний прогноз від букмекерів щодо української команди

Найбільш активним серед захисників є Мазрауї. Нуссаїр скоріше виконує функції латераля – активно підтримує атаку, вміє обіграти, добре подає, має хорошу швидкість. Футболіст збірної Аргентини Тальяфіко, у противагу Мазрауї, в атаку ходить не так охоче і є більше класичним захисником. Дейлі Блінд (рекордний трансфер в історії клубу – 14 мільйонів євро) ніколи не вважався надійним оборонцем, зате керманич Ерік тен Хаг цінує його за хороше бачення поля, уміння розпочати атаки класним дальнім пасом. Де Лігт, у свою чергу, є найбільш збалансованим захисником "Аякса". У свої 19 років Маттейс вміє майже все, вже носить капітанську пов’язку (поки травмований Вельтман) у команді та коштує, за даними Transfermarkt.com, 40 мільйонів євро.

Півзахист. Подібно до лінії оборони, в 4 з 5 матчів нинішнього сезону "Аякс" виходив на поле з однаковим поєднанням центральних півзахисників. 32-річний Лассе Шьоне (в клубі з 2012 року) та 21-річний Френкі де Йонг грають низько і подібно Блінду, є зв’язуючими елементами між захистом і нападом. Інша справа Хакім Зієх. 25-річний футболіст збірної Марокко не так добре віддає та відбирає, як де Йонг та Шьоне, але є чудовим дриблером та спринтером, який може протягнути м’яч півполя та самочинно нанести завершальний удар.

Напад. Функції атакуючих півзахисників/відтягнутих форвардів у "Аякса" традиційно виконують Душан Тадічта Давід Нерес. Перший влітку прийшов до команди з "Саутгемптона", де віддав 4 асисти та забив 7 голів у сезоні 2017/18, і більше тяжіє до лівого флангу. Бразилець, у свою чергу, більше любить правий фланг, з якого суперникам "божих синів" минулого сезону прийшло 14 голів і 14 результативних передач. Втім, на щастя для "Динамо", Нерес у середу навряд чи зіграє, оскільки травмувався 18 серпня у грі чемпіонату проти "Венло".

Читайте також: Кого тренер "Динамо" взяв на матч проти "Аяксу" в Амстердам

На вістрі атаки у амстердамців – добре відомий клас Клас-Ян Хунтелар. 35-річний екс-форвард "Реала", "Мілана" та "Шальке" повернувся до "Аякса" влітку 2017-го у статусі національної легенди (другий бомбардир в історії збірної – 42 голи), і з того часу забив 17 м’ячів. Хунтелар вже не має колишньої швидкості та витривалості, проте при ньому величезний досвід матчів топового рівня, солідні габарити та відмінне відчуття моменту.

Захисник Максиміліан Вьобер, хавбеки Карел Ейтінг і Донні Ван де Беек та вінгер Закарія Лабьяд – найближчий резерв Еріка тен Хага.

"Аякс" буде фаворитом, як мінімум вдома. Амстердамці значно сильніші за ту ж "Славію", проте передусім сила нідерландського гранда – в атаці. В обороні команда тен Хага далеко не зразковий колектив і шанси відзначитися своїм суперникам на старті сезону надає регулярно.

Читайте також: Стартував продаж квитків на матч Ліги Чемпіонів "Динамо" – "Аякс": ціни

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24