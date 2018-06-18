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Школярі з медалями повернулися з міжнародної "Олімпіади геніїв"

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Українські школярі повернулися із олімпіади геніїв в США з золотом і бронзою. У Борисполі зустріли дітей, які успішно презентували свої винаходи в Америці.

Українські школярі на "Олімпіаді геніїв", яка проходила 11-16 червня в США на базі State University of New York at Oswego, здобули 2 золоті, 2 срібні та  2 бронзові медалі.

Читайте також: Український школяр завдяки вражаючому винаходу став переможцем "Олімпіади геніїв" у США

Львів'янка Софія Петришин отримала бронзу за пристрій, який допомагає незрячим читати тексти на електронних носіях.

Софія Петришин
Софія Петришин

Третє місце і у чернівчанина Миколи Веремчука. Хлопець розробив прилад, що визначає густину повітря за фотографією.

Микола Веремчук
Микола Веремчук

А школяр із закарпаття Валентин Фречка отримав золото за технологію виготовлення паперу з опалого листя. Юні генії зізнаються, що вже отримали пропозиції про співпрацю за кордоном. Однак, хочуть втілити свої ідеї в Україні. До слова, у олімпіаді цьогоріч взяли участь 1300 учнів із різних країн.

Що таке "Олімпіада геніїв"?Це міжнародний конкурс серед старшокласників, який сприяє глобальному розумінню екологічних проблем та сталого розвитку завдяки фундаментальній науці, мистецтву, творчому письму, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу. Олімпіада забезпечує виклики та можливості для учнів середніх шкіл, щоб допомогти їм здобути навички та знання, необхідні для того, щоб бути громадянами, лідерами, вченими, художниками, письменниками, інженерами та розробниками майбутнього – агентами, які сприятимуть екологічному сталому розвитку впродовж усього життя.

Теги: Новини України Новини США Діти Екологія Освіта наука
Джерело: 24 Канал
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