Інцидент трапився у Харківській області 3 червня. Група чоловіків атакувала автомобіль із правоохоронцями палицями, сокирами й вогнепальною зброєю. Причиною стало начебто те, що за молодиками – членами громадської організації "Потон" – поліція стежила за допомогою дрона. Усіх нападників затримали.

Про напад на поліцейський у Харківській області 3 червня розповіли у пресслужбі МВС України у фейсбуці.

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Що кажуть про інцидент з молодиками під Харковом у поліції

Група молодиків у Краснокутському районі Харківської області атакувала поліцейських . Перебували поліцейські у тому районі у службових справах.

. Перебували поліцейські у тому районі у службових справах. Чоловіки ж із палицями, сокирами та іншою зброєю поводилися агресивно, порізали колеса автомобіля поліції, розбили вітрове скло та стріляли у бокове вікно .

. Правоохоронці затримали усіх нападників . Які, до слова, називали себе "поселенцями Слобожанської Січі".

. Які, до слова, називали себе "поселенцями Слобожанської Січі". У поліції додали, що 2 червня ці ж люди погрожували керівнику одного з відділів поліції .



Затримані нападники на поліцейських

Яке покарання загрожує нападникам

У разі визнання судом провини, чоловіків можуть покарати за такі злочини:

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Максимальне покарання за таке – 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.



Звинувачують затриманих навіть у посяганні на життя працівника правоохоронних органів

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Як пояснюють свої дії чоловіки, які атакували поліцейських

У соцмережах опублікували відео, яке знімали затримані поліцією чоловіки. Вони заявили, що правоохоронці стежили за ними за допомогою дрона, як пишуть у newsroom.kh.ua.

Саме тому, мовляв, ці чоловіки, які є членами громадської організації "Потон", вистежили самих поліцейських, оточили їхню машину та вимагали пояснень.

Дивіться відео, відзняте чоловіками до їхнього затримання

Згодом члени організації – приблизно 30 людей – зібралися під відділком поліції у Харкові, аби простежити за долею своїх затриманих товаришів.



Три десятки людей зібралися під відділком у Харкові / Фото newsroom.kh.ua

Що відомо про організацію "Потон"? Зареєстрована у 2015 році в Харкові. Лідер "Потону" Павло Онищенко був кандидатом у депутати у 173 окрузі від "Опозиційної платформи – За життя". З відкритих даних системи youcontrol відомо, що організація фігурує у низці кримінальних проваджень, зокрема щодо звинувачень у хуліганстві та крадіжках.