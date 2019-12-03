Молодики в масках і з ножами напали на чоловіка біля банку та забрали в того чималеньку суму

У Києві невідомі в масках і з ножами скоїли зухвале пограбування. Під час того, як чоловік виходив із відділення "Приватбанку", зловмисники підбігли до нього та вихопили сумку. Там, зокрема, були ключі від автомобіля та 70 тисяч гривень.

Як повідомляє ресурс "Інформатор", інцидент трапився на вулиці Ломоносова надвечір 3 грудня. Попередньо, зловмисники підійшли до своєї жертви на виході з банку, їх було троє осіб. Усі були в масках.

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Після цього нападники сіли в сірий BMW X5 та зникли. Також вони за допомогою ножа пробили колеса машини чоловіка, якого обікрали.

Наразі патрульна поліція розшукує підозрюваних. На місці працює слідчо-оперативна група.

До слова, наприкінці листопада в Києві невідомі підірвали відділення Ощадбанку. У результаті там упала на підлогу стеля. Найімовірніше, вибуховий пристрій встановили біля банкомату, купюри з нього порозлітались усією вулицею. За словами голови правління Ощадбанку Андрія Пишного, ціна вкраденого – майже 250 тисяч гривень, а ціна зруйнованого – мільйони.

Рано-вранці 1 грудня підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві затримала поліція. Це 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків.