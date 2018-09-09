Молодики влаштували розбірки зі стріляниною та розбитими пляшками у центрі Києва

Уночі проти 9 вересня у Києві на Бесарабській площі між двома компаніями молодиків стався конфлікт, який супроводився бійкою, а опісля й стріляниною.

Про це повідомляє ресурс "Інформатор".

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За попередньою інформацією, інцидент трапився поблизу розважального комплексу Arena City.

Як підкреслюється, тут молодики з невідомої причини почали застосовувати кулаки та робивали пляшки, після чого було чутно постріл – відомо, що у одного із учасників конфлікту в руках був пістолет.

За словами журналістів, це на деякий час заспокоїло правопорушників, проте не надовго, оскільки буквально за кілька хвилин, обидві компанії перейшли дорогу до Бесарабського ринку.

"Там запал хлопців активізувався та знову почалася бійка. Один із учасників конфлікту відбивався рукояткою від пістолета. Крім цього, в хід йшли скляні пляшки, з яких робили так звані "розочки". Через 7 хвилин до місця події прибула поліція. Обидві сторони конфлікту перебували неподалік від місця подій. Правоохоронці спілкувалися з ними, проте чим закінчилася історія, невідомо. Подробиці встановить слідство", – додають журналісти.

До слова, чи хтось постраждав унаслідок інциденту, інформації немає.

Також ресурс оприлюднив відео з місця події.

Бійка та стрілянина на Бесарабській площі у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва група підлітків атакувала представників ЛГБТ-спільноти, внаслідок чого один чоловік отримав три удари ножем у груди.