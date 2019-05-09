Молодики закидали яйцями серп і молот у Львові: фото

У Львові на Марсовому полі група молодиків закидала яйцями комуністичну символіку – серп і молот. До слова, будь-яка комуністична символіка є забороненою в Україні.

Молодиків було близько 20 осіб. Окрім того, що вони закидали яйцями серп і молот, молодики ще й вигукували: "На деревах замість листя будемо вішать комуністів".

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У Львові на Марсовому полі яйцями закидали серп і молот

Поліція, зі свого, боку склала на них адмінпротокол і поприсили піти з Марсового поля, пише місцеве видання "Гал-інфо".



Марсове поле у Львові охороняє поліція

Тим часом, на Марсове поле приходять люди з квітами, але серед них – небагато літніх людей, які могли брати участь у Другій світовій війні.

Додамо, що 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом. За усіма подіями, що відбуваються цього дня в Україні, Ви можете стежити за цим посиланням.

Що таке Марсове поле у Львові? Це радянський військовий меморіал. Розташовується він на вулиці Мечнікова, примикає з півночі до Личаківського цвинтаря. Початково це місце було частиною військового кладовища вояків австрійської армії та союзників, що полягли у Першій світовій війні. Серед похованих були німці, українці, поляки, серби, чехи, турки, боснійці. У 1946–1947 роках похованих було ексгумовано, і на цьому місці створили кладовище солдатів Радянської армії, що полягли у Другій світовій війні та військ НКВС, що загинули під час каральних операцій проти мирного населення Галичини та в боях із відділами Української повстанської армії. Поступово цвинтар було заповнено однаковими бетонними надгробками. Офіційно вважають, що кількість похованих сягає 3491. За твердженням істориків, кількість реально похованих є меншою.