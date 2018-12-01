19:39
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, сьогодні
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Молодим лідером "Карпат" цікавиться бельгійський клуб

      144 Читать новость на русском
      Мар'ян Швед
      Мар'ян Швед

      Півзахисник львівських "Карпат" Мар'ян Швед може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії.

      Коментатор Віктор Вацко під час матчу між "Арсеналом-Київ" та "Карпатами" розповів про інтерес бельгійського клубу до вінгера "Карпат" Мар'яна Шведа.

      Читайте також: "Динамо" не цікавиться Шведом. Я вам точно можу це сказати, – Циганик

      Якщо бельгійці замахнуться на форварда збірної України, їх конкурентом може стати київське "Динамо", про інтерес якого до Шведа стало відомо раніше.

      Мар'ян ставав кращим гравцем української Прем'єр-ліги у вересні і листопаді. Форвард визнавав, що клаусула, прописана в його договорі з львівським клубом, становить 2 мільйони євро.

      У нинішньому сезоні 21-річний футболіст в 16 матчах чемпіонату і Кубку України забив 8 м'ячів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол ФК Карпати Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      До річниці Революції Гідності: про наслідки перевірок суддів Майдану і хто заважає їх покаранню
      сьогодні , 19:00 До річниці Революції Гідності: про наслідки перевірок суддів Майдану і хто заважає їх покаранню
      Роман Маселко 65
      Недитячі пристрасті, або Як "чорні реєстратори" керують Одеським медуніверситетом
      сьогодні , 18:01 Недитячі пристрасті, або Як "чорні реєстратори" керують Одеським медуніверситетом
      Тетяна Мартинюк 202
      Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру
      сьогодні , 17:01 Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру
      Ігор Саджениця 430
      "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      сьогодні , 16:01 "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      Блог Медіа 3438
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сьогодні , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 618
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      "Копен-дупен" від Ґвардіоли своєму Боатенгу. ВІДЕО
       22 вересня 2013 , 09:32
      Курченко: Футбол є тією об'єднуючою силою, яка примирить ворогуючі сторони
       3 травня 2014 , 11:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук