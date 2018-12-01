Молодим лідером "Карпат" цікавиться бельгійський клуб

Півзахисник львівських "Карпат" Мар'ян Швед може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії.

Коментатор Віктор Вацко під час матчу між "Арсеналом-Київ" та "Карпатами" розповів про інтерес бельгійського клубу до вінгера "Карпат" Мар'яна Шведа.

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Якщо бельгійці замахнуться на форварда збірної України, їх конкурентом може стати київське "Динамо", про інтерес якого до Шведа стало відомо раніше.

Мар'ян ставав кращим гравцем української Прем'єр-ліги у вересні і листопаді. Форвард визнавав, що клаусула, прописана в його договорі з львівським клубом, становить 2 мільйони євро.

У нинішньому сезоні 21-річний футболіст в 16 матчах чемпіонату і Кубку України забив 8 м'ячів.

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