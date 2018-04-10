Молодий чоловік помер у Лук'янівському СІЗО, – волонтер

У Лук'янівському СІЗО, що розташовується у межах Києва, від побиття помер 22-річний утримуваний.

Про це написав відомий журналіст і волонтер Назар Приходько на своїй сторінці у Facebook.

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Як розповів він із посиланням на адміністрацію закладу, спершу чоловіка помістили в камеру, де він почав "проявляти буйство", а згодом, його вже зі слідами побиття перевели в іншу, де затриманий і помер.

"Скоріш за все, пацана помістили в "прес-хату", аби поламати, і він не буянив, а відбивався. Це моя версія, заснована на життєвому досвіді, але я б її не відкидав під час проведення чесного розслідування", – підкреслив Приходько.

Нагадаємо, восени на території Одеського СІЗО було знайдено мертвим 42-річного арештанта.