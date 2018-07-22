Молодий Дамблдор і кохана Скамандера: з’явився новий трейлер "Фантастичних звірів 2"

Кіностудія Warner Bros. випустила новий відеотрейлер фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда", у якому з’явились деталі дитинства головного героя Ньютона Скамандера та боротьбу Дамблдора і Гріндельвальда.

Другий трейлер фільму з’явився на YouTube вчора, 21 липня. З моменту публікації його вже переглянуло більше мільйона переглядів. Вихід відео приурочили до виставки Comic Con.

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У відеоролику показано школу магії Хогвартс, у якій молодий Албус Дамблдор навчає чарівників темних мистецтв, зокрема, долати страхи і викликати "богарта". Едді Редмейн знову виконає роль магозоолога Ньюта Саламандера. Також у фільмі з’являться герої з першої стрічки Якоб Ковальські (Ден Фоглер), Порпентіна Голдштейн (Кетрін Уотерстон) і Квіні Гольдштейн (Елісон Судол).

Також фанати зможуть побачити кохану Ньюта Лету Лестранж (Зої Кравіц), молодого Дамблдора, якого зіграв Джуд Лоу та злого чарівника Геллера Гріндельвальда, роль якого виконав Джонні Депп.

Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда: дивитись відео трейлеру онлайн

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Світова прем’єра других "Фантастичних звірів" відбудеться в листопаді 2018 року. "Фантастичні звірі і де їх шукати" – спін-офф серії фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера. Сюжет картини розгортається за 70 років до подій поттеріани.