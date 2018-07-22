11:14
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Молодий Дамблдор і кохана Скамандера: з’явився новий трейлер "Фантастичних звірів 2"

174 Читать новость на русском
"Фантастичні звірі 2": трейлер фільму
"Фантастичні звірі 2": трейлер фільму / www.imdb.com

Кіностудія Warner Bros. випустила новий відеотрейлер фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда", у якому з’явились деталі дитинства головного героя Ньютона Скамандера та боротьбу Дамблдора і Гріндельвальда.

Другий трейлер фільму з’явився на YouTube вчора, 21 липня. З моменту публікації його вже переглянуло більше мільйона переглядів. Вихід відео приурочили до виставки Comic Con.

Читайте також: "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" – з’явився перший трейлер

У відеоролику показано школу магії Хогвартс, у якій молодий Албус Дамблдор навчає чарівників темних мистецтв, зокрема, долати страхи і викликати "богарта". Едді Редмейн знову виконає роль магозоолога Ньюта Саламандера. Також у фільмі з’являться герої з першої стрічки Якоб Ковальські (Ден Фоглер), Порпентіна Голдштейн (Кетрін Уотерстон) і Квіні Гольдштейн (Елісон Судол).

Також фанати зможуть побачити кохану Ньюта Лету Лестранж (Зої Кравіц), молодого Дамблдора, якого зіграв Джуд Лоу та злого чарівника Геллера Гріндельвальда, роль якого виконав Джонні Депп.

Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда: дивитись відео трейлеру онлайн

 

Читайте також: Фанати знайшли новий кіноляп на постері "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда"

Світова прем’єра других "Фантастичних звірів" відбудеться в листопаді 2018 року. "Фантастичні звірі і де їх шукати" – спін-офф серії фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера. Сюжет картини розгортається за 70 років до подій поттеріани.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні, 10:00 Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 5839
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
сьогодні, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
Мустафа Найєм 176
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сьогодні, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 703
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 1070
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
21 липня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 1953
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук