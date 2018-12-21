Молодий форвард "Динамо" з красунею відпочиває у Таїланді: фото
18-річний форвард "Динамо" Владислав Супряга насолоджується відпочинком в Таїланді в компанії своєї дівчини.
Відповідну світлину Супряга опублікував у своєму Instagram Stories.
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Владислав Супряга на відпочинку зі своєю дівчиною
Варто зазначити, що дівчину Супряги звати Даша Савіна, їй 18 років. У минулому вона професійно займалася бально-спортивними танцями, зараз вчиться в одному з Київських ВНЗ. Незважаючи на юний вік, пара разом вже більше двох років.
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Джерело: 24 Канал
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