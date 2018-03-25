Молодий фотограф показав дивовижні знімки засніжених Карпат
Український фотограф з Луцька Олександр Калінін показав всю красу українських Карпат. Неймовірні знімки хлопець опублікував на сторінці в соціальній мережі Instagram.
Зйомку хлопець проводив на професійний фотоапарат від відомого бренду Nikon. Відтак якість знімок просто заворожує, а кольори додають якоїсь магічності та казковості.
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На знімках Олександра Калініна Карпати зображені в різний час доби. Тому яскрава зоряна ніч, засніжені схили гір, казковий схід сонця, неймовірні краєди з колоритними будинками і тваринами – все це ввійшло до фотосесії митця.
"Кришталево чисте зимове повітря і -10 градусів – ідеальне поєднання для споглядання гірського світанку", – написав Олександр Калінін.