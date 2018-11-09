Молодий футболіст "Динамо" потрапив у символічну збірну тижня Ліги Європи

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі Європи. Примітно, що в числі 11-ти кращих виявився і захисник "Динамо" Віталій Миколенко.

Молодий футболіст був одним з кращих в складі "біло-синіх" в грі з "Ренном". Віталій забив у ворота французької команди другий м'яч, який і став переможним (3:1), пише Footboom.

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Примітно, що Миколенко, який провів єврокубковий поєдинок на позиції правого захисника, в символічній збірній виявився на позиції центрбека.

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