Молодий футболіст "Динамо" отримає виклик у збірну України, – ЗМІ
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив викликати молодого хавбека Динамо Миколу Шапаренка.
Про це повідомляє FootballHub на своїй сторінці у Twitter.
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В останніх двох матчах за київський клуб молодий футболіст відзначився забитими голами: спочатку Шапаренко оформив дубль в кубковій грі з "Минаєм", а потім вразив ворота "Шахтаря" в матчі чемпіонату України.
Також зазначимо, що Шапаренко вже зіграв 2 матчі в складі збірної, дебютувавши 31 травня 2018 року в товариській зустрічі з Марокко.
Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада проти Словаччини в рамках Ліги Націй, а 20 листопада проведе товариський матч проти збірної Туреччини.
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