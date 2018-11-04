Молодий футболіст "Динамо" отримає виклик у збірну України, – ЗМІ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив викликати молодого хавбека Динамо Миколу Шапаренка.

Про це повідомляє FootballHub на своїй сторінці у Twitter.

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Вітайте у збірній

За нашою інформацією, Микола Шапаренко отримає виклик до збірної України.

Підтримуєте такий вибір Шевченка? pic.twitter.com/A9s1QVJHEM — FootballHub (@FootballHub_Ua) 4 ноября 2018 г.

В останніх двох матчах за київський клуб молодий футболіст відзначився забитими голами: спочатку Шапаренко оформив дубль в кубковій грі з "Минаєм", а потім вразив ворота "Шахтаря" в матчі чемпіонату України.

Також зазначимо, що Шапаренко вже зіграв 2 матчі в складі збірної, дебютувавши 31 травня 2018 року в товариській зустрічі з Марокко.

Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада проти Словаччини в рамках Ліги Націй, а 20 листопада проведе товариський матч проти збірної Туреччини.

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