Молодий хлопець потрапив до реанімації через ботулізм

Хвороба - що це?

Це хвороба, що виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму. Під час неї вражається центральна і вегетативна нервова система. Збудник Clostridium botulinum постійно існує в ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин).