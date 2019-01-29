Молодий хлопець потрапив до реанімації через ботулізм
До Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували хлопця 1999 року народження з діагнозом "ботулізм".
Хлопця госпіталізували до лікарні 28 січня, пише обласна державна адміністрація міста.
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Медики поставили діагноз жителю села Слобідка – "ботулізм харчовий важкої форми".
Це хвороба, що виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму. Під час неї вражається центральна і вегетативна нервова система. Збудник Clostridium botulinum постійно існує в ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин).
Відомо, що небезпечна хвороба виникла 26 січня після споживання паштету домашнього приготування. Наразі хлопець перебуває у реанімаційному відділенні.
Через що виникає ботулізм, симптоми хвороби
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