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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Молодий хлопець потрапив до реанімації через ботулізм

      314 Читать новость на русском
      На Івано-Франківщині хлопець захворів на ботулізм
      На Івано-Франківщині хлопець захворів на ботулізм / unsplash.com

      До Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували хлопця 1999 року народження з діагнозом "ботулізм".

      Хлопця госпіталізували до лікарні 28 січня, пише обласна державна адміністрація міста.

      Читайте також: Ботулізм в Україні: причини, симптоми та профілактика

      Медики поставили діагноз жителю села Слобідка – "ботулізм харчовий важкої форми".

       
      Хвороба - що це?

      Це хвороба, що виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму. Під час неї вражається центральна і вегетативна нервова система. Збудник Clostridium botulinum постійно існує в ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин).

      Відомо, що небезпечна хвороба виникла 26 січня після споживання паштету домашнього приготування. Наразі хлопець перебуває у реанімаційному відділенні.

      Через що виникає ботулізм, симптоми хвороби
      Через що виникає ботулізм, симптоми хвороби

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Ботулізм Новини Івано-Франківська
      Джерело: Здоров'я 24
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