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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Молодий хлопець скоїв жорстоке вбивство у Маріуполі

08:33, сьогодні 782 Читать новость на русском
Ілюстрація
Ілюстрація / Фото з вільних джерел

У Маріуполі до правоохоронців надійшло повідомлення від жінки, яка знайшла свого колишнього 67-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Жінка хвилювалась за колишнього чоловіка, адже він декілька днів не виходив на зв’язок. Протягом доби поліцейські встановили обставини злочину і затримали вбивцю, інформує ГУНП у Донецькій області.

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За даними правоохоронців, двоє чоловіків познайомились в інтернет-мережі, тривалий час спілкувались після чого господар запросив зловмисника до себе у гості, не підозрюючи, що новий знайомий приготувався до вбивства.

Чоловік наніс декілька ударів молотком по голові, які виявились не сумісними з життям, знаряддя вбивства приніс із собою. Крім того, зловмисник прихопив з місця злочину особисті речі потерпілого,
– йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили місце мешкання зловмисника.

"Ним виявився 20-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських злочинів та у сфері незаконного обігу наркотиків", – додано у повідомленні.

Наразі повні обставини злочину встановлюються, вилучено речові докази.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

До слова, у неділю, 4 лютого, на вулиці Княжий Затон у Києві поранили чоловіка. Інцидент трапився у дворі одного з багатоповерхових будинків.

Теги: Жертви Кримінальні новини Новини Донецька Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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