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      Молодий ветеран війни на Донбасі підірвався на Київщині: деталі трагедії

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      На Київщині ветеран війни на Донбасі скоїв моторошне самогубство: 36-річний чоловік підірвався гранатою
      На Київщині ветеран війни на Донбасі скоїв моторошне самогубство: 36-річний чоловік підірвався гранатою / Соцмережі

      У селі Чупира, що у Білоцерківському районі Київської області, 36-річний підірвав себе гранатою – таким чином він намагався накласти на себе руки, і робив це не вперше. На жаль, у підсумку чоловік загинув. Як з'ясували правоохоронці, загиблий два роки тому повернувся з зони проведення Антитерористичної операції на Донбасі.

      За інформацією прес-служби Нацполіції у Київській області, перед тим, як підірватися, молодий чоловік попрощався зі своїми близькими та пішов до яру. Опісля його родичі й почули вибух.

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      Самогубство, військовий, ветеран АТО, Донбас, Київщина, підрив, граната
      Перед тим як скоїти самогубство, чоловік попрощався з рідними 

      Слідчо-оперативна група, що прибула на місце інциденту, на тілі 36-річного загиблого виявила вибухову травму грудної клітки.

      Крім того, біля тіла поліцейські побачили та вилучили важіль взводу, а також кільце від гранати. Водночас під час обшуку у гаражі працівники поліції виявили та вилучили гранату "Ф-1" і запал. Усі ці речові докази направлено на експертизу.

      Самогубство, військовий, ветеран АТО, Донбас, Київщина, підрив, граната
      Правоохоронці з місця інциденту вилучили важіль взводу, кільце від гранати,  гранату "Ф-1" і запал

      За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує причини та обставини трагедії.

      Ще один резонансний підрив гранати стався нещодавно у місті Марганець на Дніпропетровщині. Тут підірвався на смерть чоловік під час того, як його затримували правоохоронці. Загиблий виявився підозрюваним у торгівлі зброєю. У результаті події, постраждали ще 2 жінки та 3 чоловіка, серед яких – правоохоронець. Також вибухова хвиля пошкодила легковий автомобіль Тoyota Prado Land Cruiser, який було припарковано поряд.

      які ще самогубства українські силовики скоювали останнім часом:

      За словами психотерапевта Сергія Кістеньов, більшість самогубств люди скоюють, перебуваючи у стані депресії. Також спонукають покінчити життя й інші психічні захворювання, зокрема шизофренія; ті, що викликають психоз; біполярний розлад; розлади харчової поведінки, включно з анорексією та булімією. Водночас сприяти виникненню інших причин самогубства може вживання наркотиків та алкоголю.

      Крім того, серед основних причин суїциду є:

      – важкі невиліковні хвороби, хронічні болі;

      – травматичний стрес (зґвалтування, фізичне насилля, військова травма);

      – почуття самотності;

      – відсутність страху перед болем і смертю.

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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Самогубство Жертви Поліція
      Джерело: 24 канал
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