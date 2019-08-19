Молодий військовий під амфетаміном застрелив людину: фото

22-річний старший солдат у стані наркотичного сп‘яніння застрелив цивільного громадянина. Інцидент трапився у гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області.

Солдата уже затримала військова прокуратура Дарницького гарнізону.

До слова: Блогер побив ветерана АТО і зняв це на камеру, суд обрав йому запобіжний захід: відео

Військовий вистрілив 4 рази з кустарно виготовленої зброї. Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий – в праву ногу.



Військового затримали за вбивство

Постраждалий – чоловік 199- року народження. Він помер від отриманих травм у реанімації Броварської центральної районної лікарні.



Зброя, яку використовував військовий під час вбивства



Докази вбивства

Медогляд підтвердив, що на момент скоєння злочину 22-річний військовий перебував під дією амфетаміну.

Наразі триває слідство, відкрито кримінальне провадження за умисне вбивство.