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      Молодий військовий під амфетаміном застрелив людину: фото

      484 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      22-річний старший солдат у стані наркотичного сп‘яніння застрелив цивільного громадянина. Інцидент трапився у гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області.

      Солдата уже затримала військова прокуратура Дарницького гарнізону.

      До слова: Блогер побив ветерана АТО і зняв це на камеру, суд обрав йому запобіжний захід: відео

      Військовий вистрілив 4 рази з кустарно виготовленої зброї. Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий – в праву ногу.

      вбивство військовий
      Військового затримали за вбивство

      Постраждалий – чоловік 199- року народження. Він помер від отриманих травм у реанімації Броварської центральної районної лікарні.

      військовий зброя вбивство
      Зброя, яку використовував військовий під час вбивства

      військовий вбивство
      Докази вбивства

      Медогляд підтвердив, що на момент скоєння злочину 22-річний військовий перебував під дією амфетаміну.

      Наразі триває слідство, відкрито кримінальне провадження за умисне вбивство.

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      Теги: Новини України Новини Києва Збройні сили України Кримінальні новини Жертви
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