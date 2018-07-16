Молодіжна збірна України програла Франції на Чемпіонаті Європи з баскетболу

Молодіжна збірна України програла у заключному матчі групового турніру Чемпіонату Європи.

Після двох турів українці мали три очки (перемога над іспанцями та поразка хорватам). Французи ж до цього матчу мали дві поразки.

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Перша чверть закінчилася за перемоги французів з відривом +5 – 12:17. Виправляти ситуацію «синьо-жовті» розпочали вже у другій чверті. Але не зуміли. Хоча зрівняли рахунок за хвилину до кінця чверті. Та на велику перерву команди пішли за тих же +5 для французів – 30:35.

Зрівняли рахунок українці вже у третій чверті, відігравши ці п’ять очок. І навіть вийшли вперед вперше у матчі. Тож перед останньою чвертю рахунок був рівним – 47:47. Та отримавши «+7» від суперника на початку четвертої чверті (згодом різниця у рахунку стала двозначною), до кінця матчу українці лише зуміли скоротити відставання. Однак ні зрівняти рахунок, ні виграти матч так і не зуміли.

Україна – Франція 63:66 (12:17, 18:18, 17:12, 16:19)

Після цього матчу українці опустилися на третє місце, пропустивши вперед французів. Однак у підсумку збірна України може зайняти й четверте місце – збірна Іспанії ще не зіграла свій матч проти збірної Хорватії. Щоб залишитися третіми, слід, щоб збірна Хорватії виграла в іспанців з різницею в +15 і більше.

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Нагадаємо, що не зважаючи на підсумкове місце у групі, усі команди зіграють у раунді топ-16, після якого розділяться на дві групи – тих, хто боротиметься за трофей, починаючи з чвертьфіналу, та збірні, на яких чекають класифікаційні ігри, зокрема боротьба за збереження місця у Дивізіоні А.