Молодіжна збірна України програла Греції та понизилась у дивізіоні

Чоловіча збірна України з баскетболу U-18 поступилася Греції в "матчі життя" на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А.

Збірна України програла Греції з рахунком 73:77 і втратила шанси на збереження прописки у Дивізіоні А на наступний сезон. Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

Читайте також: Збірна України поступилася Хорватії на баскетбольному Євро-2018

Кращими у складі нашої команди у цьому матчі стали Грицак, у якого 23 очки, 8 підбирань, 4 перехоплення, 3 блок-шоти та 3 передачі та Марковецький – 17 очок, 14 підбирань + 4 блок-шоти.

Заключний матч на турнірі команда Дмитра Маркова зіграє 5 серпня проти невдахи пари Фінляндія – Боснія та Герцеговина, але цей поєдинок фактично турнірного значення для збірної України вже не матиме.

Греція – Україна 77:73 (23:18, 27:12, 8:15, 19:28)

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24