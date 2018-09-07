Молодіжна збірна України у драматичному матчі перемогла Латвію у відборі на Євро-2019

Збірна України з футболу U-21 у драматичній боротьбі на "Славутич Арені" у Запоріжжі здолала однолітків з Латвію у кваліфікації Євро-2019.

Україна U-21 – Латвія U-21 3:2

Голи: Попов, 21, Швед, 28, Коваленко, 65 – Фьодоровс, 60, Кігус, 63

Читайте також: Збірна України обіграла на виїзді Чехію у Лізі націй завдяки голу на останній хвилині матчу

Україна у першому таймі здобула впевнену перевагу, забивши два голи. Перший – на рахунку захисника "Динамо" Дениса Попова, який п'ятою ефектно відправив м'яч у ворота латвійців. Вже за декілька хвилин гравец "Карпат" Мар'ян Швед ударом низом збільшив перевагу "синьо-жовтих" до двох м'ячів – 2:0.

Однак у другому таймі збірна Латвії зібралась і за 3 хвилини зрівняла перевагу у матчі, коли у першому моменті помилився Володимир Маханьков, а у другому латвієць Кігус вже без шансів для нашого голкіпера пробив точно у дев'ятку.

Читайте також: Гравець збірної України показав наслідки травми отриманої на тренуванні: моторошне фото

Все ж таки збірній України вдалося вирвати перемогу завдяки голу півзахисника "Шахтаря" Віктора Коваленка на 65-й хвилині. Тимчик прострілив з правого флангу і м'яч, потрапивши в коліно Коваленка, по дузі перелетів через голкіпера – 3:2 у підсумку.

Таким чином, молодіжна збірна України після семи ігор піднялась на 3 позицію у Групі 4, обійшовши Шотландію. Латвія з трьома очками йде на 5 позиції.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24