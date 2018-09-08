Молодіжна збірна України втратила двох гравців перед матчем з Андоррою

Збірна України U-21 підходить до матчу кваліфікації чемпіонату Європи-2019 проти Андорри з втратами у складі.

Лучкевич та Піхальонок не допоможуть національній збірній. Про це повідомив наставник "синьо-жовтих" Олександр Головко.

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"На Лучкевича ми не зможемо розраховувати найближчим часом. Головна проблема – травма Піхальонка, через якого будувалася гра в опорній зоні. Це втрата. Лук'янчук має проблеми з м'язами, але на підході більш молоді гравці", – цитує наставника офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, що збірна України з футболу U-21 8 вересня у драматичній боротьбі на "Славутич Арені" у Запоріжжі здолала однолітків з Латвії у кваліфікації Євро-2019.

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