Юнацька збірна України з баскетболу перемогла на турнірі в Словаччині

Чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 перемогла на турнірі в Братиславі.

На груповому етапі змагань наші хлопці здобули чотири перемогу в чотирьох матчах. Вони обіграли словацькі "Лос Торрос" (22:8), "Банікі" (19:11), "Боллерс" (21:0) та "Саус" (21:3). Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

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У фіналі наша команда перемогла одноліток зі словацької збірної – 11:9.

У ході того ж турніру наші хлопці зіграли два матчі в дорослій категорії. Поступилися чорногорській "Пальї" (12:21) та перемогли словацький "Апрайзинг" (19:14).

Нагадаємо, наша команда проводить ігрову підготовку до кваліфікації чемпіонату Європи, яка відбудеться 3-4 серпня.