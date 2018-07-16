Юнацька збірна України з баскетболу перемогла на турнірі в Словаччині
Чоловіча збірна України U-18 з баскетболу 3х3 перемогла на турнірі в Братиславі.
На груповому етапі змагань наші хлопці здобули чотири перемогу в чотирьох матчах. Вони обіграли словацькі "Лос Торрос" (22:8), "Банікі" (19:11), "Боллерс" (21:0) та "Саус" (21:3). Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
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У фіналі наша команда перемогла одноліток зі словацької збірної – 11:9.
У ході того ж турніру наші хлопці зіграли два матчі в дорослій категорії. Поступилися чорногорській "Пальї" (12:21) та перемогли словацький "Апрайзинг" (19:14).
Нагадаємо, наша команда проводить ігрову підготовку до кваліфікації чемпіонату Європи, яка відбудеться 3-4 серпня.
Джерело: 24 Канал
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