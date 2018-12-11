Молодіжна збірна України з футболу може залишитися без головного тренера
Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Олександр Головко може позбутися свого поста в найближчому майбутньому.
Причиною такого рішення називають невихід команди у фінальну частину Євро-2019, пише "Динамоманія".
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Головним кандидатом на цей пост є нинішній тренер збірної України У-19 Володимир Єзерський. На найближчому засіданні Виконавчої комісії ФФУ може бути прийнято відповідне рішення.
Нагадаємо, Україна U-21 посіла третє місце у групі, пропустивши вперед однолітків з Нідерландів та Англії.
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Джерело: 24 Канал
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