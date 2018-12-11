Молодіжна збірна України з футболу може залишитися без головного тренера

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Олександр Головко може позбутися свого поста в найближчому майбутньому.

Причиною такого рішення називають невихід команди у фінальну частину Євро-2019, пише "Динамоманія".

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Головним кандидатом на цей пост є нинішній тренер збірної України У-19 Володимир Єзерський. На найближчому засіданні Виконавчої комісії ФФУ може бути прийнято відповідне рішення.

Нагадаємо, Україна U-21 посіла третє місце у групі, пропустивши вперед однолітків з Нідерландів та Англії.

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