13:45
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Молодіжна збірна України з футболу отримала суперників у відборі на Євро-2021

      99 Читать новость на русском
      Кубок Євро-2021
      Кубок Євро-2021 / ФФУ

      У вівторок, 11 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування відбірного раунду Чемпіонату Європи 2021 року серед молодіжних збірних. Імена своїх суперників у відбірному турнірі Євро-2021 дізналася й молодіжна збірна України.

      У боротьбі за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи зійдуться 53 збірні. Угорщина і Словенія як господарі турніру отримали прямі перепустки.

      Читайте також: Український футболіст отримав пропозицію виступати за іншу країну й прийняв важке рішення

      Під час процедури жеребкування команди розділили на дев'ять груп: вісім – по шість збірних і одну – з п'ятьма. Підопічні Олександра Головка волею жереба потрапили до відбірної групи 8. Їхніми суперниками стали команди Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

      У фінальній частині молодіжного Євро-2021 виступатимуть 12 команд: Угорщина та Словенія як господарі турніру та ще 10 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).

      Відбірний цикл

      18-20 березня 2019 року
      3-11 червня 2019 року
      2-10 вересня 2019 року
      7-15 жовтня 2019 року
      11-19 листопада 2019 року
      23-31 березня 2020 року
      31 серпня – 8 вересня 2020 року
      5-13 жовтня 2020 року

      Читайте також: Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ

      Стикові матчі відбудуться 9 та 17 листопада 2020 року. Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021 року.

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нобелівська премія як вибаченння за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      сьогодні , 13:00 Нобелівська премія як вибаченння за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 120
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сьогодні , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 629
      Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      сьогодні , 10:05 Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      Ігор Саджениця 352
      Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      сьогодні , 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      Юлія Михайлова 2233
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сьогодні , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 5688
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      У "Дніпра" нема серця, а "шахтар" Бернард забиває за Бразилію
       17 листопада 2013 , 19:04
      Ультрас "Шахтаря" вилаяли Срну, який критикував їхню патріотичну позицію
       27 липня 2014 , 16:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук