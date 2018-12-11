Молодіжна збірна України з футболу отримала суперників у відборі на Євро-2021

У вівторок, 11 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування відбірного раунду Чемпіонату Європи 2021 року серед молодіжних збірних. Імена своїх суперників у відбірному турнірі Євро-2021 дізналася й молодіжна збірна України.

У боротьбі за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи зійдуться 53 збірні. Угорщина і Словенія як господарі турніру отримали прямі перепустки.

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Під час процедури жеребкування команди розділили на дев'ять груп: вісім – по шість збірних і одну – з п'ятьма. Підопічні Олександра Головка волею жереба потрапили до відбірної групи 8. Їхніми суперниками стали команди Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

У фінальній частині молодіжного Євро-2021 виступатимуть 12 команд: Угорщина та Словенія як господарі турніру та ще 10 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).

Відбірний цикл

18-20 березня 2019 року

3-11 червня 2019 року

2-10 вересня 2019 року

7-15 жовтня 2019 року

11-19 листопада 2019 року

23-31 березня 2020 року

31 серпня – 8 вересня 2020 року

5-13 жовтня 2020 року

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Стикові матчі відбудуться 9 та 17 листопада 2020 року. Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021 року.