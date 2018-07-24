Молодіжна збірна України з футболу здобула путівку на Чемпіонат світу 2019 року

Завдяки виходу у півфінал Чемпіонату Європи, збірна України футболу U19 забезпечила собі потрапляння на Чемпіонат світу, який наступного року відбудеться у Польщі.

Нагадаємо, в останньому матчі українці обіграли збірну Туреччини та вийшли у півфінал Чемпіонату Європи з першого місця. До цього "синьо-жовті" оібграли французів та зіграли у нічию з англійцями.

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У півфіналі українці зіграють зі збірною Португалії. Матч запланований на четвер, 26 липня, о 15:00 годині. У паралельному матчі змагатиметься юнацькі збірні Франції та Італії.