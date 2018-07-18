Молодіжна збірна України зазнала принизливої поразки в 1/8 Чемпіонату Європи

На Чемпіонаті Європи збірна України U20 нічого не зуміла протиставити збірній Туреччині у матчі 1/8 фіналу. В кожній з чвертей українці програвали суперникам з двозначною різницею.

Ще до великої перерви турки набрали більше, аніж українці загалом за весь матч. Особливо старалися за суперників центровий Берке Атар та Мухаймін Мустафа.

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На першу перерву команди пішли за +14 для збірної Туреччини. Скоротити відставання українці не змогли й у другій чверті – "синьо-жовті" набрали лише 9 очок, у той час як їх суперники 30. Відтак сирена зафіксувала перевагу +35 – 56:21.

Третя та четверта чверть лише підтвердили перевагу турків над українцями. Фінальна сирена зафіксувала різницю в 58 очок, у той час як українці зуміли за матч набрати лише 46.

Туреччина U-20 – Україна U-20 104:46 (26:12, 30:9, 23:10, 25:15)

Тепер українці зіграють з проти команди, яка програє у матчі Німеччина – Ісландія за збереження місця у Дивізіоні А.