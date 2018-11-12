Молодіжні команди "Олімпіка" будуть дискваліфіковані на два сезони, – ЗМІ

Минулого тижня відбулося засідання Апеляційного комітету ФФУ, який підтвердив рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ щодо підозр до командам "Олімпіка" U-21 і U-19.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Профутбол".

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Як зазначив Циганик, апеляційний комітет ФФУ відхилив скаргу "Олімпіка" на рішення КДК щодо недопуску вказаних команд до змагань в чемпіонаті України через підозру в участі у матчах з фіксованим результатом. Відповідне рішення КДК ФФУ ухвалив ще у червні, проте тоді донецький клуб не погодився з таким висновком та подав апеляцію.

Крім того, можлива довічна дискваліфікація деяких гравців команди за участь в договірних матчах.

Зазначимо, що команда "Олімпіка" U-21 в своїй лізі займає 11-е місце в турнірній таблиці. Команда U-19 знаходиться на 13-й позиції в своєму чемпіонаті.

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