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Молодого чоловіка знайшли мертвим у одному із парків Львова

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У Львові у парку "Горіховий гай" виявили мертвим 23-річного чоловіка
У Львові у парку "Горіховий гай" виявили мертвим 23-річного чоловіка / Соцмережі

Напередодні увечері, 17 червня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на по вулиці Княгині Ольги у парку "Горіховий гай", що у Франківському районі Львова, виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

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"На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб, а також медики. Особу померлого встановлено – ним виявився 23-річний львів’янин. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено", – мовиться у дописі.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за частиною статті про умисне вбивство.

Наразі триває досудове розслідування, а також призначено судово-медичну експертизу, під час якої буде встановлено причину смерті львів’янина.

Нагадаємо, нещодавно у Львові на вулиці Науковій було виявлено тіло чоловіка зі смертельним вогнепальним пораненням у живіт. Свідки кажуть, що злочин скоїли двоє невідомих у темному одязі, які опісля втекли з місця інциденту.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Львова Жертви Поліція
Джерело: 24 канал
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