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Молодого EDM-музиканта Avicii поховали у Стокгольмі через майже 2 місяці після смерті

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Avicii поховали у Стокгольмі: похорон був закритим
Avicii поховали у Стокгольмі: похорон був закритим / The Celebrity Insider

10 червня у шведському Стокгольмі відбулася церемонія поховання молодого діджея та музичного продюсера Тіма Берглінга, більш відомого під сценічним ім'ям Avicii. Його тіло виявили у столиці Оману Мускаті ще 20 квітня.

Як пише таблоїд The Daily Mail, похорон був закритим, а поховали митця у південній частині Стокгольма на кладовищі Скугсчюркогорден, яке занесено до світової спадщини ЮНЕСКО.

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До слова, чоловік його сестри Йоакім Стернер опублікував у Instagram світлину на якій він стоїть на вищезазначеному цвинтарі біля хреста.

 

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Крім того, американський підприємець і власник нічних клубів Джессі Вейтс також відзначився красномовним дописом.

 

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Про інші деталі щодо заходу видання не повідомляє.

Нагадаємо, 20 квітня західні ЗМІ зірвала новина, що в Омані знайшли мертвим одного з найвідоміших діджеїв і музичних продюсерів Avicii. Згодом трагічну інформацію підтвердив прес-секретар знаменитості. На час смерті діджею було всього 28 років. 26 квітня cім'я Avicii зробила публічну заяву щодо його смерті та натякнула на те, що музикант самовільно пішов з життя.

Теги: LifeStyle Новини культури Музика Швеція Втрати Avicii
Джерело: 24 Канал
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