Молодого EDM-музиканта Avicii поховали у Стокгольмі через майже 2 місяці після смерті

10 червня у шведському Стокгольмі відбулася церемонія поховання молодого діджея та музичного продюсера Тіма Берглінга, більш відомого під сценічним ім'ям Avicii. Його тіло виявили у столиці Оману Мускаті ще 20 квітня.

Як пише таблоїд The Daily Mail, похорон був закритим, а поховали митця у південній частині Стокгольма на кладовищі Скугсчюркогорден, яке занесено до світової спадщини ЮНЕСКО.

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До слова, чоловік його сестри Йоакім Стернер опублікував у Instagram світлину на якій він стоїть на вищезазначеному цвинтарі біля хреста.

A post shared by JOAKIM STERNER (@joakimsterner) on Jun 9, 2018 at 12:12pm PDT

Крім того, американський підприємець і власник нічних клубів Джессі Вейтс також відзначився красномовним дописом.

️ A post shared by Jesse Waits (@jessecwaits) on Jun 9, 2018 at 11:31am PDT

Про інші деталі щодо заходу видання не повідомляє.