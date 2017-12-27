Молодшого брата Ріанни застрелили

21-річного двоюрідного брата відомої співачки Ріанни – Алліена – застрелили на його рідному острові Барбадос після святкування Різдва.

Про це Ріанна повідомила у своєму Instagram. За кілька годин до вбивства Ріанна, Тейвон Алліен та інші члени сім'ї відсвяткували Різдво.

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"Спочивай з миром, кузен ... Не можу повірити, що тільки минулої ночі я тебе обіймала! Я не могла подумати, що це буде останній раз, коли я відчувала тепло твого тіла! Завжди буду любити тебе", – йдеться в повідомленні.



Загиблий Тейвон Алліен та Ріанна

У підписі до фото Ріанна запустила хештег #endgunviolence, що в перекладі означає "покладемо край збройному насильству".



Загиблий Тейвон Алліен

Як повідомляють свідки, 26 грудня Алліен йшов по вулиці в районі Сент-Майкл на Барбадосі. Близько сьомої години вечора його наздогнав чоловік, вистрілив в нього кілька разів і зник з місця злочину. Тейвона доправили одразу в лікарню, але від отриманих травм він помер.



Загиблий Тейвон Алліен

"Не думала, що настане той день, коли мені доведеться ховати тебе, моя любов. Це було наше з тобою перше Різдво. Тейвон, я знаю, ти щодня намагався стати кращою версією себе. Я так люблю тебе", – написала в Instagram дівчина Тевона – Танелла. Також вона опублікувала фото, на якому оплакує чоловіка.



Загиблий Тейвон Алліен