Молоду дівчину жорстоко зґвалтували і вбили в Індії: в країні протести – фото, відео

Четверо індійських молодиків жорстоко зґвалтували 26-річну дівчину-ветеринара в місті Гайдарабад. Після знущань вони вбили жертву і спалили її тіло у вантажівці. Через цю трагедію в країні спалахнули масові протести.

Як чоловіки вбили дівчину?

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Моторошний злочин чоловіки скоїли ввечері 27 листопада, повідомляє The Guardian. У той день ветеринарка на ім'я Пріянка Редді залишила свій скутер на парковці і пішла на консультацію. За цей час четверо зловмисників прокололи колеса скутера. Коли дівчина повернулась – молодики запропонували їй допомогу. Проте, вони не мали наміру допомагати дівчині, а схопили її, зґвалтували, а потім задушили.



Вбита 26-річна індійка Пріянка Редді / фото з соцмереж

Після цього чоловіки поклали тіло жертви у вантажівку, заїхали під міст і там підпалили машину. Обгоріле тіло дівчини знайшли місцеві вранці 28 листопада.

Перед нападом ветеринарка встигла зателефонувати сестрі. Вона розповіла, що її скутер зламався і допомогу їй пропонує водій вантажівки. Коли дівчина не повернулась додому і перестала виходити на зв'язок, її рідні звернулися у поліцію.

Що відомо про підозрюваних?

Правоохоронці після заяви рідних не поспішали шукати дівчину. Вони переконували її сім'ю, що пріянка втекла із хлопцем. Лише через кілька годин слідчі таки почали пошуки. Через цю бездіяльність звільнили трьох поліцейських.

Згодом правоохоронці все ж затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні злочину. Ними виявились чоловіки у віці від 20 до 26 років.



Підозрювані у зґвалтуванні та вбивстві 26-річної дівчини / фото з твіттера

До слова, в Індії не можна розголошувати імена жертв насильства навіть після їх смерті. Проте, ім'я ветеринарки стало одним із найбільш обговорюваних на наступні дні після її вбивства.

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Чому люди вийшли на протести і що вимагають?

Через моторошне вбивство молодої дівчини в Індії спалахнули протести. Тисячі жінок виходять на вулиці своїх міст зі свічками. Вони закликають справедливо розслідувати злочин та покарати ґвалтівників дівчини – засудити їх до смертної кари. Також протестувальники вимагають у влади вжити заходів, які б гарантували більшу безпеку індійським жінкам.

Протести через вбивство і зґвалтування Пріянки Редді в Індії / фото з твіттера

Матері двох затриманих чоловіків переконані, що їх сини мають бути покарані, якщо слідство доведе їх причетність до цього злочину.

Протести в Індії через вбивство молодої дівчини: відео

Massive protests at #Shadnagar in #Hyderabad as the accused in the gang-rape and murder of Hyderabad-based veterinary doctor are taken to judicial remand. pic.twitter.com/igV73PossA — Hyderabad Times (@HydTimes) December 1, 2019

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що вбивство дівчини в Гайдарабаді жахливий злочин, що приголомшив всіх.

Індійські студенти вийшли на протест через вбивство Пріянки Редді: відео

Thousands of students in Hyderabad joined ABVP karyakartas in our massive rally demanding #JusticeForPriyankaReddy today. ABVP demands unprecedented punishment to the perverts so that no daughter of Bharat feels unsafe in her own motherland ever again. @abvp_telangana pic.twitter.com/ACtMnXmDF4 — ABVP (@ABVPVoice) December 2, 2019

Що відомо про насильство проти жінок в Індії? У 2017 році в Індії від насильства постраждали понад 33 тисячі жінок. Це означає, що кожного дня в країні насильству піддаються понад 90 жінок.



Чи не найгучнішою справою проти жінок в Індії стало групове зґвалтування студентки в рейсовому автобусі в 2012 році. На жаль, дівчина після довгого лікування померла у лікарні.



Після цього уряд країни ухвалив закони, що посилюють покарання за насильство. Проте, вони не допомогли зменшити число злочинів проти жінок. Рівень насильства в Індії досі дуже високий.