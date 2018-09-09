Молодвіж: У Львові відбувся Форум Молодіжної столиці України
У Львові відбувся Форум першої Молодіжної столиці, в якому взяли участь приблизно 2 тисячі осіб.
У 2018-му році Львів отримав звання Молодіжної столиці України і вперше приймав відповідний Форум.
Така атмосфера – вона надихає! Коли разом збираються молоді, креативні, освічені люди, вони творять ідеї навіть, не очікуючи цього,
– поділився враженнями від відвідин Форуму міський голова Львова Андрій Садовий.
"Цього року Львів має особливий виклик – ми стали молодіжною столицею України і півтори тисячі молодих людей зі всіх міст України сьогодні є тут, щоб обмінятись досвідом", – мер Львова зізнався, що сам отримав заряд емоцій, поспілкувавшись з цими людьми.
Джерело: 24 Канал
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