Молодвіж: У Львові відбувся Форум Молодіжної столиці України

У Львові відбувся Форум першої Молодіжної столиці, в якому взяли участь приблизно 2 тисячі осіб.

У 2018-му році Львів отримав звання Молодіжної столиці України і вперше приймав відповідний Форум.

Така атмосфера – вона надихає! Коли разом збираються молоді, креативні, освічені люди, вони творять ідеї навіть, не очікуючи цього,

– поділився враженнями від відвідин Форуму міський голова Львова Андрій Садовий.

"Цього року Львів має особливий виклик – ми стали молодіжною столицею України і півтори тисячі молодих людей зі всіх міст України сьогодні є тут, щоб обмінятись досвідом", – мер Львова зізнався, що сам отримав заряд емоцій, поспілкувавшись з цими людьми.