На сполох забила дружина: на момент смерті Павлов був у відпустці, але ініціював засідання

Костянтин Павлов на момент загибелі перебував у відпустці. Однак незадовго до смерті провів за власним бажанням виїзне засідання міськради.

Дружина Павлова у той час відпочивала на морі. Мер упродовж тривалого часу не виходив на зв'язок, тому жінка забила на сполох.

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Вона попросила перевірити, чи з чоловіком усе добре. Тіло Павлова на веранді будинку у селі Вільна виявила помічниця політика.

Син мера мешкає окремо від батька, тому Павлов перебував в оселі сам.

Загибель Павлова: головне

Тіло політика виявили 15 серпня у селі на Дніпропетровщині. Біля загиблого лежала рушниця.

У МВС розповіли, що є 3 версії трагедії: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю.

Президент Володимир Зеленський оголосив, що триматиме справу на особистому контролі. Вже 16 серпня український лідер заслухає доповідь з першими результатами розслідування. Окрім того, президент висловив співчуття рідним загиблого.