На сполох забила дружина: на момент смерті Павлов був у відпустці, але ініціював засідання
16 серпня 2021 , 09:49Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Костянтин Павлов на момент загибелі перебував у відпустці. Однак незадовго до смерті провів за власним бажанням виїзне засідання міськради.
Дружина Павлова у той час відпочивала на морі. Мер упродовж тривалого часу не виходив на зв'язок, тому жінка забила на сполох.
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Вона попросила перевірити, чи з чоловіком усе добре. Тіло Павлова на веранді будинку у селі Вільна виявила помічниця політика.
Син мера мешкає окремо від батька, тому Павлов перебував в оселі сам.Зауважте! Сусідка мера розповіла, що у день його загибелі не чула пострілу. Окрім того, біля будинку політика жінка не бачила нікого підозрілого.
Загибель Павлова: головне
- Тіло політика виявили 15 серпня у селі на Дніпропетровщині. Біля загиблого лежала рушниця.
- У МВС розповіли, що є 3 версії трагедії: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю.
- Президент Володимир Зеленський оголосив, що триматиме справу на особистому контролі. Вже 16 серпня український лідер заслухає доповідь з першими результатами розслідування. Окрім того, президент висловив співчуття рідним загиблого.